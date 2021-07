No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º do ranking olímpico, estreou-se na prova frente ao 48.º da mesma classificação com triunfo pelos parciais de 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3, em 54 minutos.

Medalha de bronze no Europeu de 2021, Marcos Freitas cumpre a sua quarta participação olímpica, tendo como melhor resultado o quinto lugar no Rio2016, depois do 17.º em Pequim2008 e Londres2012.

Marcos Freitas vai competir também por equipas, juntando-se a Tiago Apolónia e João Monteiro no embate frente à campeã europeia Alemanha.

Hoje, Tiago Apolónia foi afastado na segunda ronda pelo indiano Kamal Achanta, por 4-2, depois de, na estreia, ter vencido o campeão africano, o nigeriano o nigeriano Olajide Omotayo, por 4-0.

Fu Yu estreou-se na terceira eliminatória com um fácil triunfo 4-0 sobre indiana Sutirtha Mukherjee, um dia depois de Shao Jieni ter ficado pelo caminho, ao segundo jogo em Tóquio, frente a Yu Mengyu, de Singapura.