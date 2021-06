O português, tido como um dos favoritos do evento e candidato a juntar-se a Frederico Morais nos Jogos, acabou por claudicar num ‘heat’ muito renhido ante o peruano Miguel Tudela e o alemão Leon Glatzer, mesmo tendo somado uma pontuação de 13,53.

Tudela, com 14,30, e Glatzer, com 14,16, eliminaram o luso, que perdeu aqui a última oportunidade de qualificação para Tóquio2020, que Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira agarraram hoje, ao classificarem-se entre as sete melhores em prova.

Bonvalot e Sequeira foram, respetivamente, primeira (10,53) e segunda (9,63) classificadas num ‘heat’ do evento de qualificação, que as colocou frente a frente com a japonesa Mahina Maeda (8,70) e a francesa Pauline Ado (8,03).

“Vivemos mais um dia histórico para o surf português com a qualificação da Teresa e da Yolanda. [...] O dia acaba da pior maneira porque o Vasco Ribeiro foi impedido de prosseguir em prova. Fez o suficiente para passar, mas os juízes não o pontuaram como merecia”, declarou o selecionador, David Raimundo, citado em comunicado.

No domingo, as duas atletas vão disputar a final, e segundo o selecionador vão lutar por “duas medalhas” e querem “terminar a prova da melhor maneira possível”.