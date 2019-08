Apesar de os ‘spurs’ não terem confirmado os valores do negócio com o Betis, a imprensa espanhola avança que a cedência de Lo Celso custará aos cofres dos londrinos entre 16 e 20 milhões de euros (ME), estando ainda estipulada uma opção de compra no final da temporada, que ronda os 40 ME.

Caso se apure para a Liga dos Campeões da próxima época, o Tottenham terá de pagar obrigatoriamente essa cláusula aos sevilhanos pelo médio de 23 anos, que se formou no Rosario Central e que também já representou o Paris Saint-Germain.

Já o ala esquerdo Ryan Sessègnon, de 19 anos, rumou ao Tottenham em definitivo, tendo assinado contrato até 2025 com os ‘spurs’, após várias temporadas ao serviço do Fulham.

Neste caso, a imprensa inglesa revela que o Tottenham pagou cerca de 27 ME pelo internacional sub-21 inglês.

Em sentido inverso, o médio Josh Onomah deixou White Hart Lane e mudou-se para Craven Cottage, tendo se vinculado ao Fulham até 2022.