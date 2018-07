O britânico Geraint Thomas (Sky) manteve hoje a liderança da Volta a França em bicicleta, ao vencer a 12.ª etapa, entre Bourg-Saint-Maurice e Alpe d'Huez.

No final dos 175,5 quilómetros, Thomas repetiu a vitória da véspera, em 5:18.37 horas, menos dois segundos do que o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) e três do que o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale), segundo e terceiro classificados na etapa, respetivamente.

Na geral, Thomas tem 1.38 minutos de avanço sobre o compatriota e companheiro de equipa Chris Froome e 1.50 sobre Dumoulin.

Na sexta-feira, a 13.ª etapa vai ligar Bourg d'Oisans a Valence, num percurso de 169,5 quilómetros.