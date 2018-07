A etapa de Roubaix da Volta a França em bicicleta, que hoje marcou o final da primeira semana de prova, não defraudou as expetativas de dureza e permitiu ao belga Greg Van Avermaet (BMC) consolidar a camisola amarela.

Van Avermaet, um dos bons especialistas de clássicas e do pavê de Roubaix, entrou no trio que chegou isolado à meta, num 'sprint' que deu a vitória da nona etapa do Tour ao alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo).

O germânico completou os 156,5 quilómetros de ligação entre Arras a Roubaix, pontuada por 15 troços de piso empedrado (22 quilómetros), em 3:24.26 horas, o mesmo tempo atribuído ao camisola amarela e ao campeão belga, Yves Lampaert (Quick-Step Floors).

A BMC, no entanto, não tem só razões para sorrir na etapa, já que perdeu o seu chefe de fila, o australiano Richie Porte, logo no início do dia, ainda antes das zonas de pavê.

Porte, recém-vencedor da Volta à Suíça e um dos candidatos à vitória final, caiu logo ao quilómetro oito, numa situação que envolveu cerca de dez corredores. Foi conduzido à ambulância dos serviços médicos da prova, com queixas no ombro direito, e não continuou.

No ano passado, o australiano, de 33 anos, também abandonou a Volta a França devido a uma queda, igualmente na nona etapa.

O líder da BMC já não teve de sofrer o 'calvário' das estradas que tornam tão caraterística a Paris-Roubaix e que provocam sempre a formação de vários grupos.

Como se esperava, foi dia para os 'mestres' daquele tipo de corrida e desta vez o esloveno Peter Sagan (BORA-hansgrohe), primeiro na Paris-Roubaix deste ano, não conseguiu ficar no grupo que ia para a vitória.

Chegou passados 19 segundos, acompanhado pelos belgas Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e pelo luxemburguês Bob Jungels (Quick-Step Floors).

O pelotão principal, com a maioria dos favoritos ao pódio final nos Campos Elíseos, cruzou a meta com 27 segundos de atraso.

Ao contrário da véspera, os ciclistas andaram em bom ritmo e o programa cumpriu o horário calculado - bem essencial hoje, deixando aos franceses tempo para ainda irem assistir à final do Mundial de futebol.

Na véspera do dia de descanso, Van Avermaet consolida a liderança, agora com 43 segundos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas (Sky) e 44 sobre Philippe Gilbert.

Na terça-feira, o pelotão enfrenta a primeira etapa de alta montanha, que apresenta uma subida de categoria especial e três de primeira categoria ao longo do percurso de 158,5 quilómetros entre Annecy e Le Grand Bornand.