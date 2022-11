No segundo episódio desta semana, João Dinis e Lucas Niven falam sobre:

As más vibes que Clippers e Timberwolves nos estão a passar;

A nova vida de Trae Young em Atlanta;

Serão os Raptores os Spurs 2.0?

Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.