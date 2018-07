O diário italiano La Gazzeta dello Sport escreveu “Eu vou!” na capa de hoje, aludindo ao grito de Cristiano Ronaldo para celebrar a transferência para o novo clube.

O jornal milanês também assegura que o avançado português vai ganhar 31 milhões de euros por época e que será apresentado na segunda-feira, no Allianz Stadium, em Turim.

O diário romano Corriere dello Sport faz título com “Seja a luz”, para destacar a importância que a contratação de Ronaldo vai ter não só para o Juventus, mas também para o futebol italiano em geral.

O jornal define a transferência do futebolista português como “o negócio do século”, enaltecendo que o Real Madrid acedeu ao pedido do jogador luso, para encontrar um novo rumo na sua carreira depois de nove anos na capital espanhola.

O Tuttosport, de Turim, escreve “Aqui está!”, agregando uma fotomontagem do jogador português a celebrar um golo com a camisola da Juventus.

O jornal define a chegada de Ronaldo como o "golpe do século" e recorda os 27 títulos conquistados ao longo da carreira, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, antevendo "uma grande festa na segunda-feira", no recinto "bianconeri".

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus também faz capa nos diários generalistas italianos, como La Republica, Corriere dela Sera ou o La Stampa.

Para o La Stampa, o português vai abrir uma nova era no futebol italiano, que já não contava com a presença de um vencedor vigente da Bola de Ouro há 11 temporadas – altura em que o brasileiro Kaká estava no AC Milan.

A transferência mais cara do futebol italiano, depois de a Juventus ter contratado o argentino Gonzalo Higuaín ao Nápoles, por 90 milhões de euros, também foi destaque nos telejornais e em programas radiofónicos desportivos.