“A responsabilidade não tem que ver com o que está para trás, mas sim onde queremos chegar. Vamos procurar os três pontos. Esperamos que seja um bom jogo de futebol. Queremos dar continuidade ao que temos feito. Sentimos a responsabilidade de vencer”, disse Daniel Sousa.

O técnico dos arouquenses ainda não perdeu desde que assumiu o comando da equipa, somando três vitórias e um empate no campeonato, e garantiu que, mesmo perante um rival de maior poderio, vai manter a estratégia.

“Vamos continuar no mesmo registo de jogo, não iremos mudar em função do adversário. Sabemos o que ainda temos para melhorar, apesar dos resultados terem sido positivos. Vamos neste jogo aferir, mais uma vez, a nossa evolução”, garantiu.

Apesar desses bons resultados, que fizeram a equipa deixar os lugares de descida, o treinador do Arouca considerou que a competição está mais acesa esta época, apontando que o grupo não pode relaxar.

“O momento das duas equipas é bom, mas, se olharmos para a tabela, temos apenas mais seis pontos do que o último classificado, quando na época passada, nesta altura, a distância era de 17 pontos. A competitividade é muito maior, e isso vê-se também no Benfica, que chega a esta jornada com três derrotas e o ano passado só tinha uma”, analisou o treinador.

Daniel Sousa perspetiva, por isso, “um campeonato dividido com jogos mais disputados”, antecipado que tal também aconteça neste duelo com as ‘águias’, para o qual deixou claras as propriedades que pretende da sua equipa.

“Temos o estudo feito do adversário e vamos procurar tirar vantagem de alguns pontos. Mas temos, sobretudo, de nos preocupar em nós, de jogar como uma equipa, com solidariedade e colaboração. É isso que nos tem dado bons resultados para estabilizar a equipa”, enumerou o técnico do Arouca, garantindo que a prestação até ao momento ”está dentro dos patamares de pontuação traçados para esta fase”.

Para este jogo com o Benfica, Daniel Sousa confirmou que o defesa Weverson continua de fora, devido a lesão, mas que o reforço Yanis Hamache já entra no lote de opções.

O Arouca, 10.º classificado com 16 pontos, recebe este sábado o Benfica, segundo com 36, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.