“O Aves tem pressão há muito tempo para pontuar, e não será este jogo que nos vai colocar pressão acrescida. Quem anda no futebol, sabe que jogo a jogo estamos pressionados para ganhar”, disse o técnico dos avenses.

A formação nortenha, que está na última posição do campeonato, defronta o líder da prova, no Estádio da Luz, em Lisboa, mas Nuno Manta Santos não considera que a diferença classificativa vá influenciar a prestação da sua equipa.

“A diferença pontual só existe na tabela, pois quando entrarmos para o jogo o resultado estará 0-0. Estão em disputa três pontos, não podemos pensar que um está em primeiro e outro em último, temos de estar focados para saber o que fazer em campo e conseguir pontos”, apontou o treinador.

Nuno Manta Santos reconheceu as dificuldades que a sua equipa vai encontrar na Luz, mas, mesmo elogiando as individualidades as ‘águias’, frisou que o Aves tem argumentos para as contrariar.

“O Benfica é muito forte coletivamente e individualmente, com jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento. Temos de estar preocupados com o ‘onze’ do Benfica e com ideia de jogo que vão querer impor, mas temos de incutir um jogo positivo, olhar para a baliza adversária e mostra grande personalidade para conquistar pontos”, vincou.