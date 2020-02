Vítor Oliveira falava na conferência de imprensa após o encontro com o Boavista, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa, que os gilistas ganharam por 1-0 e no qual João Afonso terá perdido os sentidos, após chocar com o boavisteiro Mateus, aos 90+4 minutos.

"Penso que não é nada de preocupante", afirmou o técnico do Gil Vicente, em resposta à pergunta sobre o estado de saúde do defesa, que foi retirado do relvado pela ambulância presente no estádio.

João Afonso, que substituiu Kraev aos 85 minutos, foi conduzido ao Hospital de Santo António, no Porto, para a realização de exames, segundo informou o diretor de comunicação do Gil Vicente.