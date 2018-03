O treinador Pepa considerou hoje o Desportivo de Chaves uma equipa "forte e muito bem orientada", mas acredita que o Tondela tem todas as condições para regressar às vitórias, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.

“Temos de manter o rigor, o compromisso e a atitude ‘pé na chapa’ que nos caracteriza”, disse na antevisão ao jogo de domingo, frente aos flavienses, considerando que, “apesar dos resultados menos positivos” nos últimos dois jogos, “as exibições foram boas”, com o Tondela a mostrar “ser uma equipa organizada” com “critério a jogar”.

Dizendo que “só faltaram os pontos” nos últimos jogos, Pepa acredita que vai encontrar um adversário “muito forte” e deixou muitos elogios ao treinador adversário.

“Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Luís Castro, era um treinador com quem gostava de trocar de camisola”, frisou.

Apesar de ter “muita confiança” para o jogo de domingo, Pepa disse precisar dos adeptos: “precisamos de ajuda, queremos um ambiente no estádio que nos empurre”.

De regresso às opções do treinador do ‘auriverdes’ estão os quatro jogadores ausentes em Braga: Ricardo Costa, Murilo e Miguel Cardoso, castigados, e Joca, emprestado pelos bracarenses.

“É uma boa dor de cabeça [risos], porque com todos somos mais fortes e a equipa está muito competitiva no trabalho semanal e isso deixa-me confiante nas opções que tenho para tomar”, disse Pepa.

O Tondela, 12.º classificado com 25 pontos recebe no domingo o Desportivo de Chaves, 6.º classificado com 36 pontos, em jogo marcado para as 11:45 no Estádio João Cardoso, em Tondela.