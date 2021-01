“[O Farense] É uma equipa muito intensa que vai a todas as bolas e a partir dessa intensidade acreditam no que estão a fazer e isso temos de equilibrar. Logicamente entramos para ganhar o jogo, mas primeiro temos de equilibrar a intensidade e depois temos de tentar fazer mais, porque se não vais empatar o jogo”, admitiu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, frente ao Farense, o técnico espanhol adiantou que avisou os jogadores que o Tondela não pode “deixar passar oportunidades como nestes últimos dois jogos”.

Paco Ayestarán deu como exemplo a terceira jornada “em que o Sporting de Braga ganhou [4-0], porque foi muito superior e com muito mais qualidade”.

“Mas há outros jogos em que não, em que somos nós a perder, porque não estamos a 100% e cometes erros. Falava aos meus jogadores que temos de estar muito chateados, porque deixámos passar várias oportunidades nesta época. Sabemos que não nos ganharam os jogos, nós é que os perdemos”, admitiu o treinador.

Pako Ayestarán reforçou que o objetivo do Tondela continua a ser a manutenção na I Liga de futebol antes das últimas jornadas e, para isso, disse que já avisou os atletas que “o trabalho de casa não pode ficar para o fim da época”.

“Não nos podemos meter nessa pressão e voltar a viver situações que já vivemos no passado, porque creio que este grupo é capaz de conseguir solucionar antes. Se o grupo acreditar e fizer as coisas a 100% somos capazes de estar mais perto das vitórias”, assumiu.

Neste sentido, Pako Ayestarán disse que “é preciso ter consciência da responsabilidade” existente, mas “sem com isso meter mais pressão, mas responder a algo que é possível, difícil, mas é possível de conseguir com um nível de trabalho, concentração, solidariedade e responsabilidade maior”.

“A primeira pergunta que fiz [aos jogadores] foi se acreditavam no mesmo do que eu, porque eu acredito que este grupo é capaz de estar mais perto. E eles responderam-me que sim, portanto, a partir daí a vitória está mais perto”, contou.

O Tondela, 12.º classificado, com 15 pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 18:00 de sábado, jogar com o Farense, 17.º na tabela, com 12, em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga de futebol.