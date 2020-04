“O FC Bayern está muito satisfeito com o trabalho de Hansi Flick. A equipa teve um bom desempenho com ele, joga um futebol atrativo, que se reflete nos resultados”, enalteceu o presidente do Bayern, Karl-heinz Rummenigge.

O técnico, de 55 anos, mostrou-se igualmente satisfeito pelo acordo alcançado e agradeceu a confiança depositada pelos responsáveis do heptacampeão germânico.

“Estou ansioso para enfrentar as próximas tarefas com minha equipa técnica e com o plantel. As conversas com Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic foram muito boas e de mútua confiança. Juntos, definimos a direção para os próximos anos. Tenho certeza de que podemos conseguir muito juntos”, manifestou.

Desde que Flick substituiu o croata Niko Kovac no comando técnico dos bávaros, em novembro, o clube obteve um total de 18 triunfos em 21 encontros em todas as competições, tendo chegado à liderança isolada na ‘Bundesliga’, que mantém atualmente, e apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha.

Na Liga dos Campeões, os bávaros têm um pé nos quartos de final, depois de terem derrotado (3-0) o Chelsea, em Londres, no jogo da primeira mão.