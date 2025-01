“Botafogo e Artur Jorge finalizaram de comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o do seu ‘staff’ técnico”, escreveu o clube do Rio de Janeiro nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

Na mensagem, o Botafogo agradeceu a Artur Jorge a conquista da Taça dos Libertadores e do campeonato do Brasil em 2024.

Artur Jorge, 53 anos, era treinador do Botafogo, desde abril de 2024.

Sob o seu comando, a equipa carioca registou 21 vitórias, 15 empates e nove derrotas, além de ter vencido a Taça Libertadores da América e o Brasileirão.

Em 26 de dezembro, à margem de uma homenagem em Braga, Artur Jorge reconheceu que ambicionava orientar o FC Porto, o Benfica ou o Sporting, mas disse que não tinha intenção de regressar de imediato a Portugal.

“Passa a ser um objetivo ter a possibilidade de voltar a Portugal para, um dia, treinar FC Porto, Benfica ou Sporting”, afirmou na altura o antigo treinador do Sporting de Braga.