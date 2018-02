O Jornal de Notícias avança esta quarta-feira, 21 de fevereiro, que o Tribunal da Relação do Porto deu razão ao Benfica, proibindo desta forma os dragões de continuar a divulgar e-mails dos encarnados.

Avança o Jornal de Notícias que a decisão foi tomada por unanimidade pelos juízes-desembargadores do Tribunal da Relação do Porto, revogando desta forma a sentença proferida anteriormente pelo Tribunal Cível do Porto, que recusou proibir o FC Porto de divulgar emails internos do Benfica no Porto Canal.

Face à nova decisão, os dragões, mais especificamente o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, deixam de poder continuar a revelar os emails alegadamente comprometedores das águias no canal do clube da Invicta.

O clube liderado por Luís Filipe Vieira avançou com uma providência cautelar alegando que estes e-mails contém informação confidencial e que a sua divulgação prejudica o negócio, seja porque revela informação sigilosa, seja porque tem um impacto negativo nos adeptos, e, logo, na assistência aos jogos, o que terá um impacto negativo nas receitas do clube.

A primeira decisão, proferida pelo Tribunal Cível do Porto, considerou que a revelação dos e-mails não constituía "concorrência ilegal", como começou por alegar o clube da Luz.