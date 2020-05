Os eventos náuticos estão de regresso depois do interregno causado pela pandemia do novo coronavírus. A primeira edição do Mirpuri Foundation Sailing Trophy, regata entre Cascais e Sesimbra, nos próximos dias 27 e 28 de junho, promete atrair cerca de 50 barcos à vela Offshore, incluindo veleiros convencionais e de alta competição. O evento conta com a parceria do Clube Naval de Cascais.

“O Mirpuri Foundation Sailing Trophy pretende ser um dos principais eventos de vela no mundo”, refere Paulo Mirpuri, Presidente da Fundação Mirpuri, uma fundação que tem como foco de atuação a “conservação marinha como um dos principais temas de trabalho”, acrescenta.

Será uma regata “sem plástico, sustentável, e também solidária”, acrescenta a organização. Nesta primeira edição, “os custos de inscrição das equipas serão suportados pela Mirpuri Foundation” e “doados a programas de Conservação da Marinha”.

Devido à atual situação mundial, “esta será a primeira regata no mundo realizada com controlo médico”. Todos os velejadores, equipa de terra e organização serão submetidos ao “uso de testes de covid-19 de última geração, com resultados em menos de 15 minutos”, garantem.

Um braço ambiental ligado à prova que dá a volta ao mundo

“A Fundação está consciente da importância inegável da preservação dos mares e dos ecossistemas marinhos, sensibilizando as populações que os afetam para as diversas ameaças e respetivas consequências. O Mirpuri Foundation Sailing Trophy visa consciencializar, mas também agir em defesa do ambiente e da Natureza”, resume o empresário e filantropo Paulo Mirpuri.

Depois da estreia na última edição da Volvo Ocean Race, que decorreu entre 2017 e 2018, como principal parceiro de sustentabilidade e membro fundador da equipa ‘Turn the Tide on Plastic’, a Fundação Mirpuri será patrocinadora do único barco português que participará na renovada edição de 2021/22 da prova de circum-navegação The Ocean Race.