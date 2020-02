Richomme, de 36 anos, possui larga experiência em regatas oceânicas, tendo vencido algumas das principais provas internacionais, como a Rota do Rhum, em 2018, e La Solitaire du Fígaro, em 2019, vai ser o líder do barco ‘Racing for the Planet’.

“Estou muito orgulhoso com o convite que me foi feito para incorporar a Mirpuri Foundation Racing Team como ‘skipper’. Ganhar a The Ocean Race é um objetivo pessoal desde há muito tempo e estou totalmente pronto para enfrentar este desafio”, disse Richomme, citado pela assessoria de comunicação.

Depois da estreia na última edição, que decorreu entre 2017 e 2018, como principal parceiro de sustentabilidade e membro fundador da equipa ‘Turn the Tide on Plastic’, é a segunda vez que a Fundação Mirpuri vai participar na regata que se disputa ao longo de oito meses e percorre 45.000 milhas náuticas à volta do mundo, com 12 escalas em seis continentes.

“Estou muito satisfeito em receber Yoann [Richomme] na Mirpuri Foundation Racing Team e acreditamos que ele tem todo o potencial para levar o nosso barco à vitória”, observou o presidente Paulo Mirpuri.