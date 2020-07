"Existem todas as condições de segurança para [o troféu] ser realizado", afirmou Nuno Rodrigues, em conferência de imprensa promovida pela Câmara Municipal de Torres Vedras, para fazer o ponto de situação da pandemia e das medidas de prevenção e de combate implementadas.

Ao contrário das edições anteriores, a organização da prova vai realizá-la "sem atrair público".

O delegado de saúde de Torres Vedras, concelho onde o ciclismo tem tradição e adeptos, admitiu que pode haver "ajuntamentos espontâneos", alertando por isso os eventuais espetadores para a necessidade de cumprirem o distanciamento social e de usarem máscaras.

Em vez das ruas, apelou a que os espetadores da prova assistam à passagem dos ciclistas a partir de varandas ou jardins privados, para evitar ajuntamentos, à semelhança de outros eventos realizados.

Torres Vedras regista 159 casos de infeção confirmados, dos quais 82 estão ativos, 72 recuperaram e cinco pessoas morreram, existindo 16 casos suspeitos e 223 pessoas em vigilância, segundo dados hoje divulgados na conferência de imprensa.

A 43.ª edição do Grande Prémio Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho em bicicleta, foi encurtada de três para duas etapas, devido à situação epidemiológica da covid-19, anunciou a organização.

A corrida velocipédica passa a disputar-se apenas no sábado e domingo próximos, no primeiro dia em Torres Vedras e no segundo ligando Turcifal ao parque eólico de Carvoeira.