A etapa portuguesa do campeonato de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (World Surf League), Tudor Nazaré Big Wave Challenge 2023-2024, recebeu sinal amarelo da WSL para possível realização do evento no Canhão da Nazaré na próxima segunda-feira, dia 22. O sinal verde, a emitir nas próximas 24 horas, confirmará a realização do evento.

Na praia do Norte, quatro portugueses preparam-se para entrar na água na 3.ª edição do circuito de ondas grandes em águas nacionais: Nicolau Von Rupp, João Macedo, António Silva e António Laureano.

Von Rupp fará dupla com o brasileiro Pedro Scooby, Macedo e Silva formam a parelha 100 % nacional e o jovem Laureano, inicialmente colocado ao lado do francês Pierre Caley como suplente, saltou para os efetivos e junta-se a Maya Gabeira. A brasileira é atual recordista mundial do Guinness da maior onda surfada por uma mulher, alcançada em 2020 na Nazaré (onda de 22,40 metros).

O evento tow-in surfing de um só dia, surf com recurso a jet-skis, reúne nove equipas, divididas em três grupos. Cada equipa competirá duas vezes, dois heats de 40 minutos.

Ao todo, 15 surfistas masculinos e 3 surfistas femininas estão entre os eleitos para a etapa portuguesa do mundial de ondas gigantes. A Maya Gabeira junta-se a compatriota Michelle des Bouillons, que faz equipa com o namorado Ian Cosenza, e Éric Rebière (França).

A equipa formada Lucas Chianca (Brasil) e Kai Lenny (Havai), foram os vencedores da última edição disputada (2021-2022), uma vez que na temporada seguinte, 2022-2023, não se realizou a prova na Nazaré.

Chianca é o rei da prova da Nazaré ao somar três triunfos no evento de tow-in. Duas vitórias ao lado do havaiano Kai Lenny (no primeiro evento, 2019-2020) e outro com Nic Von Rupp como parceiro, na temporada 2021-2022.

A primeira edição das ondas grandes na nazaré decorreu em fevereiro de 2020 ano em que Alex Botelho, big riders português, sofreu um grave acidente após ser atingido pelo jet-ski. O alemão Sebastian Steudtner bateu, em 2020, na Nazaré, o recorde mundial da maior onda surfada, 26,21 metros.

Jaws, no Havai (Estados Unidos), receberá a 2.ª e última etapa do circuito de ondas grandes até 31 de março, data estabelecida para o fim do período de espera.