No dia 15 de julho, em festa com os adeptos na Praça Cibeles após a vitória da 'Roja' sobre a Inglaterra por 2 a 1 na final do Euro, Morata e Rodri entoaram o cântico no microfone.

A comissão disciplinar da Uefa suspendeu os jogadores por "violarem as regras básicas de conduta decente e por utilizar eventos desportivos para reivindicações de natureza extradesportiva", além de "prejudicar a imagem do futebol e da Uefa".

Gibraltar é um território localizado ao sul da Espanha que pertence ao Reino Unido desde o início do século XVIII.

O governo de Gibraltar recebeu "com satisfação" a decisão da Uefa, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira, no qual condenou o "cântico ofensivo" e considerou que "o futebol deve promover a paz e não enviar mensagens políticas e discriminatórias".

"Gibraltar pertence aos seus cidadãos e nenhum cântico vai mudar isso", disse o ministro-chefe do território, Fabián Picardo.