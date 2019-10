O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.

Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

Jordão morreu hoje aos 67 anos, no Hospital de Cascais, onde estava internado em consequência de problemas cardíacos.

Hilário "chocado" com a morte de "um grande jogador e homem"

“Foi um grande atleta e que deixa saudades. Estou muito chocado”, afirmou em declarações à agência Lusa Hilário, antigo internacional português Hilário, figura histórica do Sporting, atualmente com 80 anos, que terminou a carreira quando Jordão ainda representava o Benfica, em 1972/73.

O antigo defesa dos ‘leões’, lembrou Jordão como “grande jogador e homem” e salientou a passagem do antigo avançado não só pelo Sporting, mas também pelo Benfica, clube no qual foi igualmente uma “referência”.

Toni lembra o "homem bom" que marcou o futebol português

“Era um jogador de grande qualidade com quem partilhei no Benfica e na seleção bons momentos. Deixa boas recordações. Como homem, era um homem bom, de valores e princípios. O futebol português perde um dos seus grandes vultos”, disse Toni, antigo médio internacional e colega de Rui Jordão no Benfica e na seleção portuguesa, em declarações à Lusa.

“O Jordão marcou o futebol português nas décadas de 70 e 80. É uma dor imensa que sinto. Eu e todos aqueles que têm paixão pelo futebol, independentemente das cores clubísticas. É uma perda de um jogador fantástico e de um homem bom”, referiu o ex-futebolista.

“É uma hora de dor. Tinha falado com ele, sabia do seu estado. Sabia que estava muito debilitado, mas pensei que pudesse ultrapassar esta fase complicada que estava a viver”, concluiu Toni.

Augusto Inácio diz que era "um dos privilegiados" em ser seu amigo

“No dia-a-dia tinha um mundo muito próprio, muito dele, não deixava aproximar-se qualquer um (…) e eu era um dos privilegiados. Sempre nos demos bem, muitas vezes íamos jantar juntos, notava-se bem que era um homem especial, a abertura dele para fazer amigos tinha que ser com alguém de quem gostasse muito”, lembrou o ex-futebolista e atual treinador Augusto Inácio, amigo e colega de equipa de Jordão no Sporting, à agência Lusa.

O antigo defesa lembrou que esteve há pouco mais de uma semana com Jordão, com o antigo jogador já hospitalizado, e que recebeu das suas mãos um livro de gravuras, ilustrativo da sua paixão pela pintura.

“Estava a dizer-me: olha o mundo onde estive depois do futebol. E fez-me uma dedicatória”, lembrou Inácio.

Nos relvados, Inácio, que coincidiu com Jordão na seleção e no Sporting, lembrou um jogador “ímpar no futebol português” e que abriu caminho na qualificação portuguesa para o Europeu de 1984, no qual haveria de ser “um dos melhores”.

“Marcou a diferença no futebol português, lembro bem o penálti contra a Rússia, no Estádio da Luz, que nos daria a qualificação para o Europeu de 1984. Estádio completamente cheio e ganhámos por 1-0 à Rússia e fomos ao Europeu. A frieza com que encarava as coisas”, assinalou.

A morte de Jordão acabou por surpreender Inácio, depois de uma última visita que lhe deu alguma esperança.

“Estive há 10 dias no hospital, parecia que estava a querer recuperar e estava bem disposto. Sempre que a gente se encontra não conseguimos parar de rir. Saí dali com a perspetiva que o meu amigo Jordão estava a recuperar”, disse.

Sérgio Conceição lamenta morte de jogador de "grandíssimo nível"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lamentou também a morte de Rui Jordão, que considerou um jogador de "grandíssimo nível".

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Coimbrões, para a Taça de Portugal, o técnico, que também foi futebolista, recordou Jordão, avançado que se habituou a "admirar no Sporting, mas também na seleção".

O treinador aproveitou ainda para dirigir uma palavra de ânimo a Fernando Gomes, antigo futebolista do FC Porto, que luta contra uma doença oncológica.

"Já lhe mandei um abraço em privado e agora faço-o em público. Com certeza que tudo vai correr da melhor maneira", desejou.

Sá Pinto lamenta morte do "grande Rui Jordão"

Antes de qualquer pergunta sobre o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, diante do Leça, no sábado, Ricardo Sá Pinto, ex-jogador e treinador do Sporting de Braga fez questão de "enviar as condolências à família do grande Rui Jordão".

"[Jordão era] Uma referência para mim, uma pessoa afável e serena, simpática. Encontrávamo-nos esporadicamente, porque ele afastou-se um pouco do futebol, eu gosto imenso de arte e pintura, ele pintava, falávamos um pouco sobre isso e foi com grande tristeza que recebi esta notícia", afirmou.

Sá Pinto enviou ainda "um forte abraço" ao também antigo avançado internacional e atual diretor de ‘scouting' do FC Porto, Fernando Gomes, que "atravessa um período difícil de saúde".

"É uma das grandes referências do futebol português e o meu ídolo, desejo uma rápida recuperação", disse.

Presidente da FPF lembra "jogador especial" e "legado de resiliência"

Em mensagem publicada na página oficial da FPF na internet, Fernando Gomes diz que "foi com enorme tristeza" que recebeu a notícia da morte do antigo jogador.

"Jordão foi um jogador especial, uma figura ímpar que prestigiou todos os portugueses e nos fez arrancar aplausos e emoções fortes", considerou Fernando Gomes, dizendo que o avançado marcou o futebol luso "de forma indelével".

O presidente da FPF lembrou ainda a importância de Jordão no caminho para o Euro84 e a campanha lusa na fase final do torneio, em França, que "fez vibrar todo o país e foi digna de um verdadeiro campeão".

"À sua elegância e delicadeza em campo, Jordão deixa-nos igualmente um legado de resiliência e grande dignidade na sua vida pessoal", lê-se ainda na mensagem.

Em memória do antigo jogador, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou hoje um minuto de silêncio nos jogos das competições organizadas pelo organismo neste fim de semana, entre os quais da Taça de Portugal.

“A Federação Portuguesa de Futebol vai homenagear o antigo internacional português Rui Jordão, decretando um minuto de silêncio em sua memória nos jogos da sua tutela, agendados para este fim de semana”, indica a nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Benfica lamenta morte de Jordão, um "atleta de eleição"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, lamentou também hoje a morte do ex-futebolista e recordou a passagem do antigo internacional português pelo clube da Luz.

“Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica expresso o mais profundo pesar pelo triste falecimento de Rui Jordão. Atleta de eleição, que vestiu a camisola do Benfica durante cinco épocas, deixa em todos uma enorme saudade”, refere Luís Filipe Vieira, em nota publicada no site oficial do clube.

Na mesma mensagem, o responsável máximo dos ‘encarnados’ endereçou condolências à família do antigo jogador e ao Sporting, clube que Jordão também representou e do qual é um dos maiores símbolos.

Saragoça recorda passagem do ex-futebolista pelo clube espanhol

“O Real Saragoça quer transmitir condolências pelo falecimento (...) do ex-jogador Rui Manuel Trindade Jordão, que representou a equipa aragonesa na temporada 1976/77. O clube expressa os pêsames aos familiares do antigo futebolista. Que descanse em paz”, assinala a nota divulgada no site oficial do emblema espanhol.

Em 1976/77, Rui Jordão disputou 33 jogos e marcou 14 golos pelo Saragoça, onde chegou no início dessa época, proveniente do Benfica.

Sporting lamenta morte de "um dos maiores nomes da história do clube"

O Sporting dedicou uma nota ao ex-avançado que esteve nove épocas em Alvalade, entre 1997 e 1986, classificando o antigo futebolista de “um dos maiores nomes da história do clube”.

“É com pesar e muita tristeza que o Sporting Clube de Portugal anuncia o falecimento de um dos maiores nomes da história do clube, Rui Jordão, aos 67 anos de idade”, indica uma nota publicada no site oficial dos ‘leões’.

“O ex-avançado verde e branco vai ficar na memória de todos os sportinguistas como um atleta de excelência que deixou tudo em campo com o objetivo de engrandecer o nome do Sporting. É um nome incontornável na história do Sporting e do futebol português”, considerou o emblema lisboeta.

“Foi um dos melhores avançados da história do Sporting, tendo marcado 186 golos em 286 jogos, formando com Manuel Fernandes uma dupla temível e inesquecível para quem os viu jogar semana após semana”, recordou o clube de Alvalade.

Vitória de Setúbal manifesta pesar por morte de um dos seus

"O Vitória Futebol Clube manifesta o seu pesar pela morte de Rui Jordão. Representou o clube entre 1987 e 1989, tornando-se para sempre um dos nossos", lê-se numa mensagem publicada na rede social Facebook.

FC Porto recorda os “duelos inesquecíveis”

"Duelos inesquecíveis que ficarão para sempre na nossa memória. Descansa em paz Rui Jordão", lê-se numa mensagem dos 'dragões' na rede social Twitter, acompanhada de uma fotografia do antigo avançado, com a camisola do Sporting, num encontro com o FC Porto.

Liga de clubes “lamenta profundamente” morte de ex-futebolista

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentou hoje "profundamente" a morte de Rui Jordão. Na nota publicada no sítio oficial na Internet, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal lembrou a carreira do antigo avançado.

“A Liga Portugal lamenta, profundamente, o desaparecimento de Rui Manuel Trindade Jordão, antigo jogador de Benfica, Vitória [de Setúbal], e ‘glória’ do Sporting”, indica a LPFP.

Sindicato lembra que ex-avançado ajudou a "elevar o futebol português para um patamar superior"

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) lamentou hoje a morte de Rui Jordão e lembrou que, nos anos 70 e 80, o antigo avançado “ajudou a elevar o futebol português para um patamar superior”.

“Na memória de todos, fica o jogador e o seu fantástico percurso desportivo, mas também o homem que ajudou a elevar o futebol português para um patamar superior. Na minha, em particular, fica aquele golo, de antologia, no Euro84, como que a antecipar a carreira criativa a que se viria a dedicar”, lê-se no comunicado da SJPF, assinado pelo presidente Joaquim Evangelista.

“Vi-o, pela última vez, na tribuna do Sporting onde regressou pela mão do amigo Manuel Fernandes. Jordão foi verdadeiro, amigo do amigo, distinto, um rasgo de inspiração no quotidiano desportivo”, considerou Evangelista.