A equipa do Real Madrid, orientada pelo francês Zinedine Zidane, adiantou-se no marcador aos 16 minutos, com um golo obtido pelo alemão Toni Kroos, de canto direto. Ainda na primeira parte, aos 39, o médio Isco aproveitou uma bola solta na área para ampliar a vantagem dos ‘merengues’.

O Valência, sem Gonçalo Guedes lesionado e com Thierry Correia a ficar de fora por opção, não conseguia responder e foi o Real Madrid a chegar ao terceiro, por intermédio do croata Luka Modric, aos 65 minutos.

Já em período de descontos, o Valência, orientado por Albert Celades, conseguiu reduzir a desvantagem num penálti apontado por Parejo, que foi assinalado depois de o árbitro recorrer ao videoárbitro (VAR).

Com a vitória de hoje, obtida no estádio Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, o Real Madrid garantiu um lugar na final da competição, este ano disputada num novo formato.

O outro finalista vai sair do confronto entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, agendado para quinta-feira, em Jeddah.

Veja aqui os golos:

Real Madrid 1 - 0 Valência (Toni Kroos)

Real Madrid 2 - 0 Valência (Isco)

Real Madrid 3 - 0 Valência (Modric)

Read Madrid 3 - 1 Valência (Parejo)