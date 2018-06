Porque ser o melhor do mundo também é isto. Quando Ronaldo amparou Cavani

As imagens estão a correr o mundo: O momento em que Cristiano Ronaldo amparou Cavani, quando este já tinha marcado os golos que viriam a eliminar Portugal da prova maior do futebol mundial.

Aos 71' minutos de jogo, quando Portugal lutava para repor a igualdade no marcador, Edinson Cavani, cujos golos ditaram a derrota portuguesa, foi obrigado a sair de campo por lesão. O jogador sul-americano foi amparado por Ronaldo, que o acompanhou. Porque o futebol é isto, e porque ser o melhor do mundo também é isto, as imagens estão a correr o mundo.

Portugal lutou até ao último fôlego dentro das quatro linhas, mas a eficácia superou a vontade e o Uruguai garantiu a passagem aos quartos de final do Mundial de Futebol. O sonho português na Rússia fica, assim, por aqui. Leia o resumo do jogo e veja as melhores imagens da partida aqui

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia.

Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Edinson Cavani, aos sete minutos, mas Pepe ainda igualou para a equipa das 'quinas', aos 55 minutos.

Pouco depois, aos 62, Cavani bisou na partida, com um golo que acabaria por dar o triunfo aos sul-americanos.

Nos quartos de final, o Uruguai vai defrontar na sexta-feira a França, que hoje eliminou a vice-campeã mundial Argentina (4-3).