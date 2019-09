David Silva abriu a contagem para os bicampeões ingleses, que conseguiram a maior goleada de sempre na Premier League, e seis minutos depois, Aguero fez o 2-0 na conversão de uma grande penalidade, tornando-se no primeiro jogador da história a ‘faturar’ nas seis primeiras jornadas do campeonato.

Aos 12 minutos, Riyad Mahrez ampliou a vantagem, e à passagem do quarto de hora, Bernardo Silva, que se tornou no terceiro português a fazer um ‘hat-trick’ na competição, depois de Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, fez o 4-0.

Pouco depois do primeiro golo de Bernardo Silva, que voltou a marcar aos 49 e aos 60 minutos, Otamendi marcou o 5-0, resultado que se verificava ao intervalo.

Aos 85 minutos, e já com João Cancelo em campo, depois de ter entrados aos 54 para o lugar de Kyle Walker, Kevin De Bruyne, marcou o último golo da equipa orientada por Pep Guardiola, que mantém o segundo lugar, a dois pontos do líder, o Liverpool, que no domingo visita o Chelsea.

Depois de ter estado a perder, após um golo de Harry Kane, aos 29 minutos, o Leicester acabou por vencer por 2-1, com um golo do português Ricardo Pereira (69) e James Maddison (85).

Um ‘bis’ de Chris Wood, que marcou aos 10 e 14 minutos, garantiu o triunfo, por 2-0, do Burnley sobre o Norwich.