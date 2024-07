O fotógrafo da AFP Jerome Brouillet sabia que podia esperar algo especial quando viu o brasileiro Gabriel Medina surfar uma das maiores ondas do dia num dos grandes pontos do desporto no mundo, na segunda-feira, em Teahupo'o, Taiti, durante as oitavas de final dos Jogos Olímpicos (JO).

O que o fotógrafo não sabia era que a sua fotografia de Medina a sair de um tubo que rendeu a maior nota da história do surf olímpico (9,90) se tornaria uma sensação mundial e, provavelmente, uma imagem definitiva deste desporto e dos JO. Brouillet estava num barco no canal — uma área de águas mais profundas e calmas, de lado para as ondas, mas sem uma linha de visão clara da ação inicial. Mas era exatamente onde pretendia estar. Assim, o fotógrafo estava num lugar privilegiado a esperar o momento em que Medina ia "sair" da onda. "Todo o fotógrafo espera por isso. Sabemos que Gabriel Medina, especialmente em Teahupo'o, vai sair da onda e fazer algo", disse Brouillet. "Sabemos que alguma coisa vai acontecer. O único momento complicado é perceber onde ele vai sair, porque eu não estou a ver!". "Às vezes ele faz um gesto acrobático e, desta vez, ele fez isso, e então eu apertei o botão", contou. Brouillet registou Medina a voar em linha reta acima das ondas, apontando um dedo para o céu, com a sua prancha apontando para o céu ao seu lado. "Eu acho que quando ele estava no tubo, ele sabia que estava numa das maiores ondas do dia. Ele estava a saltar da água e a pensar 'acho que isto é um 10'", disse Brouillet. O fotógrafo suspeitou que também havia registado algo especial, mas não tinha 100% de certeza. "Quando estou a fotografar em Teahupo'o, eu não fotografo num modo de disparos tão elevado, porque no final do dia, se apertar muito o botão, volto com 5 mil fotos num dia, e não gosto disso". "Eu fiz quatro fotos dele fora da água e uma das quatro fotos era esta", frisou. A imagem foi utilizada por dezenas de publicações ao redor do mundo e partilhada ou 'curtida' milhões de vezes nas redes sociais. "Esta pode ser a melhor foto de desporto de todos os tempos", afirmou o grupo de comunicação australiano News.com.au na sua página do Facebook. A revista TIME descreveu a fotografia como "a imagem definitiva do triunfo dos Jogos Olímpicos de 2024". Medina publicou a imagem na sua conta do Instagram, o que rapidamente rendeu mais de 2,4 milhões de likes. Apesar dos elogios, Brouillet disse que as comemorações precisam de esperar porque ainda tem o resto da competição para fotografar. "Estou a dormir na casa de um amigo perto de Teahupo'o e teremos uma noite tranquila porque, se o evento regressar amanhã (esta quarta-feira), eu tenho de acordar às cinco da manhã", rematou.