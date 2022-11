O Uruguai e a Coreia do Sul, orientado pelo técnico luso Paulo Bento, empataram hoje a zero, em encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial de futebol de 2002, que inclui Portugal.

Num embate disputado em Al Rayyan, uruguaios, 'carrascos' da formação das 'quinas' nos oitavos de final da edição de 2018, e sul-coreanos selaram o quarto jogo sem golos na prova. O outro embate do agrupamento disputa-se ainda hoje, entre Portugal e o Gana, no Estádio 974, em Doha, com início às 19:00 locais (16:00 em Lisboa).