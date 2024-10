A partir das 18h30 de hoje, e até à mesma hora do dia 13 de outubro, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, vai acolher o 9.º Congresso Nacional e o 7.º Congresso Internacional de Ginástica.

Um dos organizadores, Francisco Saavedra, explica ao SAPO24 que o evento, subordinado ao tema “Ginástica na Sociedade Global”, “procura tratar um conjunto diverso de temáticas, naturalmente associadas e relacionadas, de forma íntima, com a ginástica”.

Com a presença de 35 oradores convidados, serão discutidos temas como “Ginástica, Exercício e Desenvolvimento Humano”, “Ginástica, Desporto ao Ar Livre e Sustentabilidade”, “Ginástica em Contexto Escolar”, “Novas Tecnologias na Ginástica”, “Saúde, Ética e Bem-Estar na Ginástica”, “Treino Desportivo” e “Análise de Desempenho na Ginástica”.

Essencialmente provenientes da América do Sul, em especial do Brasil, entre os oradores estão um professor do Canadá, um professor da Hungria, uma professora de Espanha, e também professores, treinadores e investigadores da área desportiva em Portugal.

Francisco Saavedra destaca a presença do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, do professor emérito do College of Kinesiology, da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, Keith Russel, da ex-ginasta olímpica espanhola e professora da Universidade da Corunha, Marta Bobo-Arce, e do professor, até recentemente treinador da ginasta olímpica Filipa Martins, José Ferreirinha, que leciona na UTAD.

Por sua vez, o atual presidente da Liga Europeia de Natação e presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva, professor catedrático na instituição, vai apresentar “o projeto em que esteve envolvido na preparação olímpica e desenvolvimento da Federação ao longo do seu exercício enquanto presidente”, explica o organizador do evento e também professor na UTAD.

Para os dois dias e meio de evento estão agendadas várias apresentações e comunicações livres de trabalhados de investigação de estudantes na área, de investigadores e de treinadores no âmbito da ginástica.

Ao todo, o programa inclui duas comunicações masters, 27 conferências, sete workshops e 32 comunicações orais, posters e mesas redondas.

O objetivo destas intervenções é refletir “sobre o que se perspetiva, face ao presente, para o futuro e, também, na linha dos temas do congresso tentarmos encontrar a importância e o relevo que a ginástica e as atividades gímnicas assumem na globalidade na sociedade”, afirma Francisco Saavedra.

“Pensamos num conjunto específico de domínios práticos e formativos que vão desde o bem-estar social, o bem-estar psicológico, a ética, o desenvolvimento pessoal e desportivo e a performance, desde crianças, passando para os adolescentes e até à idade adulta”, explica. “Não só na formação, como também na via do rendimento”.

“Os profissionais e os especialistas vão estar connosco a discutir questões associadas com o fenómeno genético, o que vai permitir, espero eu, potenciar algumas sinergias, favorecer a disseminação e a transmissão de boas práticas associadas ao saber técnico, científico e pedagógico”, diz Francisco Saavedra.

Desta forma, um dos objetivos passa também por “construirmos a formação, quer de professores, de treinadores ou de estudantes do ensino superior, ao nível do que são os saberes e as competências relativas ao conhecimento, à atitude e às estratégias de intervenção no quotidiano destes diversos atores", refere.

"Procuramos desenvolver um perfil de formação que melhor se adequa ao mercado de trabalho e às próprias vias de formação no âmbito do desporto”, esclarece.

Organizado sob a égide da Federação de Ginástica de Portugal, pela Escola Nacional de Ginástica, e em parceria com o Departamento de Ciências de Desporto da UTAD e a Escola das Ciências da Vida e do Ambiente (UTAD), o Congresso está acreditado para a formação contínua e progressão da carreira dos treinadores de atividades gímnicas e de desporto (TPTD) e para os professores de Educação Física (CCPFC), desde o ensino básico ao secundário.

Contudo, basta ter interesse nas temáticas para participar no evento, sendo que é possível fazê-lo presencialmente e online. Na quinta-feira, estavam já confirmados 120 congressistas presenciais e cerca de 250 à distância.

Este evento foi criado há cerca de 20 anos, surgindo, em primeiro lugar, num contexto nacional, e acontecendo de dois em dois anos. Mais tarde, com o apoio da União Europeia de Ginástica (UEG) e da Federação Internacional de Ginástica (FIG), o Congresso estendeu-se ao contexto internacional.

As inscrições ainda podem ser feitas no site oficial do 9.º Congresso Nacional e o 7.º Congresso Internacional de Ginástica.

A cerimónia de abertura oficial está marcada para as 9h30 de sábado, na Aula Magna da UTAD.