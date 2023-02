A jogarem em vantagem numérica desde os 25 minutos, por expulsão de Niakaté, os vimaranenses adiantaram-se no marcador numa grande penalidade apontada por Tiago Silva (31), que viria a ver o cartão vermelho aos 54, com Safira a fazer o 2-0, aos 41, e Álvaro Djaló, que também seria expulso aos 90+4, a reduzir para os bracarenses (88).

Na quinta posição, última de acesso às competições europeias, o Vitória de Guimarães, com o quinto jogo seguido sem perder, passou a ter 37 pontos, enquanto o Sporting de Braga se mantém no terceiro posto, com 49, a 10 do líder Benfica, a dois do FC Porto e com cinco de avanço sobre o Sporting.