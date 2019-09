A Sporting Clube de Portugal - SAD informou a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) "na presente data" que existe "uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keizer".

A informação tinha sido avançada inicialmente pela RTP, que adiantou que "mais do que os maus resultados, a direção do Sporting não estava satisfeita com a evolução da qualidade de jogo da equipa", tendo sido confirmada pela agência Lusa junto de fonte próxima do processo.

Segundo noticia o Tribuna Expresso, o ponto final na relação entre Keizer e o Sporting terá sido firmado num acordo de rescisão de contrato amigável. O holandês ainda tinha contrato com o clube por mais duas épocas, até 30 de junho 2021.

A equipa do Sporting, que ocupa o quinto lugar da I Liga, com sete pontos, menos três do que o líder Famalicão, vai ser comandada interinamente, segundo a mesma fonte, por Leonel Pontes, que orientava a formação de sub-23 dos ‘leões’.

Após uma pré-época sem vitórias, a época começou com uma derrota pesada perante o Benfica, por 5-0, na Supertaça. O arranque do campeonato começou mal, com um empate na Madeira por 1-1 com o Marítimo, mas o clube foi subindo de rendimento, averbando vitórias contra o Sporting de Braga (2-1) e o Portimonense (3-1).

Contudo, a derrota em casa perante o Rio Ave, por 3-2, com os três golos a serem consentidos de grande penalidade, voltou a colocar o trabalho do treinador em causa, sendo exibidos lenços brancos ao holandês por parte de adeptos leoninos.