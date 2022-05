Heliardo, aos 41 minutos, e Zé Carlos, aos 58, assinaram os golos do triunfo da equipa da Póvoa de Varzim, por 2-0, um resultado ainda assim insuficiente para as pretensões dos poveiros, que terminam a II Liga na 17.ª e penúltima posição, com 35 pontos, acompanhando a Académica na descida ao terceiro escalão.

Para este desfecho contribuiu a vitória do Sporting da Covilhã na visita ao Estrela da Amadora, por 1-0, com um golo de Héliton, aos 48 minutos, que assegurou aos serranos o 16.º e antepenúltimo lugar da prova, que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, frente a União de Leiria e Alverca, que hoje disputam a segunda mão do embate entre segundos classificados das séries da Liga 3, depois do empate 1-1 no primeiro jogo.