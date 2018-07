A formação poveira adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, com um golo de Stanley, aos 25 minutos, sentenciando a eliminatória já reta final do encontro, com um tento de Ruster, aos 85.

Os poveiros conseguiram, na maior parte do tempo, disfarçar a diferença de escalão para o adversário, chegando a mostrar na primeira metade uma postura mais ofensiva, perante um Moreirense mais contido, que tentava explorar o contra-ataque.

Acabou, por isso, por não surpreender quando os locais se adiantaram no marcador, aproveitando uma infelicidade da defensiva dos ‘cónegos’, num choque entre o guarda-redes Jhonatan e o central Aberhoun, que permitiu que a bola sobrasse para a Stanley, que rematou para o 1-0.

O Moreirense ainda reagiu à desvantagem, passando a rondar mais vezes a baliza do Varzim, mas só conseguiu o seu primeiro remate digno de registo, aos 41 minutos, numa iniciativa de Pedro Nuno, mas sem a melhor pontaria.

Ao intervalo, o técnico da formação minhota, Ivo Vieira, lançou no jogo Chiquinho e Heri, conseguindo que a equipa assumisse a iniciativa no desafio, mas, novamente, sem efeitos práticos na altura na finalização.