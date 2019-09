Vasco Ribeiro venceu o seu ‘heat’ com uma pontuação de 15,27, e vai defrontar na segunda ronda o australiano Ryan Callinan, o argentino Leandro Usuna e o peruano Lucca Mesinas.

Frederico Morais obteve 14,13 pontos e foi segundo classificado numa ‘heat’ vencida pelo indonésio Ketut Agus Aditya, com 14,53, e prepara-se para discutir o acesso à terceira ronda com o neozelandês Billy Stairmand, o norte-americano Conner Coffin e o peruano Cristobal de Col.

Miguel Blanco ainda terá de disputar a eliminatória inaugural, na qual terá como adversários o indonésio Rio Waida, o grego Nick Plytas e o austríaco Jonas Bachan.

No setor feminino, em que as portuguesas Carol Henrique, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira foram eliminadas nas repescagens, a peruana Sofia Mulanovich conquistou hoje a medalha de ouro, enquanto a brasileira Silvana Lima e a sul-africana Bianca Buitendag alcançaram as de prata e bronze, respetivamente.