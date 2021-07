Bazolo, de 38 anos, precisava de ficar nos três primeiros lugares da sua série ou de conseguir um dos três melhores tempos entre as não apuradas diretamente das sete séries, o que não conseguiu.

A atleta do Sporting, que tem como melhor marca pessoal o recorde nacional (11,15 segundos), foi a primeira portuguesa a competir nas provas de atletismo de Tóquio2020, na pista do Estádio Olímpico, onde volta na segunda-feira para as eliminatórias dos 200 metros.

No Rio2016, Bazolo foi 28.ª nos 100 metros e 30.ª nos 200, depois de ter sido 52.ª no hectómetro, em Londres2012, então representando o Congo.