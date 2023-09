A F1 está no Japão e o binómio Red Bull Racing/Max Verstappen está novamente a carburar. O piloto neerlandês fez a pole position com um tempo de 1:28.877s na Q3, ficando na frente dos Mclaren de Oscar Piastri e Lando Norris.

No final, Verstappen demonstrava-se extremamente feliz com o resultado, afirmando a Jean Alesi, responsável pelas entrevistas pós qualificação, que "tem sido um fim de semana incrível, especialmente nesta qualificação, onde podes ir aos limites. Tivemos um mau fim de semana em Singapura, mas percebi que desde a preparação [para o Japão] que esta iria ser uma excelente pista para nós. O ritmo de uma volta foi muito bom. Estar na pole aqui é fantástico".

Carlos Sainz, vencedor do último Grande Prémio disputado em Singapura, ficou em sexto, a cerca de nove décimos de segundo de Verstappen. No final da qualificação, aos microfones da SPORTTV, o espanhol explicava que "neste tipo de circuitos sabíamos que seríamos piores, mas temos de continuar a trabalhar".

Em antevisão à corrida de amanhã, Sainz marcou posição e avisou que os Ferrari continuam com o problema de degradação de pneus e aqui em Suzuka espera "muita degradação, bastantes paragens para todos, mas que com uma boa estratégia podemos chegar à frente e fazer uma boa corrida".

Charles Leclerc, que qualificou na quarta posição, fez a mesma referência que o seu companheiro de equipa, em relação à corrida, apontando aos microfones da SPORTTV uma estratégia de "quatro paragens", mas que apesar disso, "o ritmo de corrida não é nada diferente dos McLaren e se não os ultrapassarmos no início vai ser muito difícil ultrapassá-los em corrida. Existem duas estratégia, vamos ver o que eles [McLaren] escolhem e nós vamos tentar fazer diferente".

Entre os dez primeiros, Lewis Hamilton bateu o companheiro de equipa, com o piloto da Mercedes a ocupar a sétima posição. George Russell, oitavo, ficou a cerca de três décimos de Hamilton, mas a cerca de dois segundos de Verstappen. Aos microfones da F1, Hamilton voltou a criticar o conceito escolhido pela Mercedes para esta geração de monolugares, afirmando que o calcanhar de Aquiles em Suzuka "foi o primeiro setor, pois não temos carga aerodinâmica na traseira do carro".

Fora dos dez primeiros, Liam Lawson voltou a impressionar. Num fim de semana onde a AlphaTauri confirmou a dupla Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo para 2023, Lawson colocou o carro da marca italiana em 11.º, falhando a Q3, mas ficando na frente de ambos os carros da Alpine de Esteban Ocon e Pierre Gasly.

No final do pelotão, tendo apenas feito a Q1, os carros de Lance Stroll e Nico Hulkenberg foram mais rápido do que Guanyou Zhou, o último piloto a colocar tempo em pista, já que, para Logan Sargeant, foi mais um fim de semana de dificuldades. O piloto da Williams bateu na sua tentativa de volta rápida, na última curva do circuito, deixando assim o Williams #2 na última posição desta qualificação.

A corrida é já este domingo, madrugada em Portugal, a partir das 6h (-1h, Açores), com transmissão em direto na SPORTTV 4.