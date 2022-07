O piloto neerlandês foi mais rápido com um tempo de 1:04.984 minutos, contra os 1:05.013 do monegasco e 1:05.066 do espanhol, que venceu pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1, na Grã-Bretanha, na 10.ª prova da temporada.

Em abril, Max tinha vencido a corrida ‘sprint’ no Grande Prémio de Emilia-Romagna, em Ímola, Itália.

“Foi uma qualificação muito apertada. Esta é uma pista onde é difícil ir bem. Não tem muitas curvas (dez, no total) e é fácil errar em qualquer uma delas. Estou feliz com a ‘pole’, mas os pontos serão divididos no sábado e, sobretudo, no domingo”, expressou Verstappen.

O companheiro de equipa de Max, o mexicano Sergio Pérez, teve os seus tempos excluídos na 17.ª volta da segunda fase da qualificação (Q2) por ultrapassar os limites de pista, pelo que as voltas da Q3 foram eliminadas e, como consequência, vai partir da 13.º posição.

O dia de hoje ficou marcado pelos despistes dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, na Q3, com Russell a partir do quarto posto e Hamilton do nono.

Os oito primeiros posicionados do ‘sprint’ recebem pontos adicionais no campeonato.

Verstappen, campeão em título, lidera o campeonato, com 181 pontos, à frente de Sergio Pérez (segundo), com 147, e de Leclerc (terceiro), com 138.

O Grande Prémio da Áustria, 11.ª etapa do Mundial, disputa-se no domingo, no Red Bull ring, em Spielberg.