Após ter saído por uma época para ingressar nos franceses do Paris Saint-Germain, o veterano guardião, de 41 anos, voltou à equipa que representou durante 17 épocas, para ser companheiro dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

“Bem-vindo a casa Gigi. Gianluigi Buffon regressou à Juventus. A história maravilhosa continua”, pode ler-se no site oficial da Juventus, que descreve Buffon como “uma lenda e um símbolo do clube”.

Buffon é o quarto reforço da ‘vecchia signora’, que este ano será orientada pelo italiano Maurizio Sarri, depois das chegadas do francês Adrien Rabiot, também do PSG, do galês Aaron Ramsey, proveniente do Arsenal, e do jovem Luca Pellegrini, que atuou no Cagliari na época passada.