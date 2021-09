“Tendo em conta os acontecimentos recentes, e de forma a salvaguardar a imagem e reputação do Sporting de Braga – assegurando igualmente o normal funcionamento do arranque de época das modalidades -, o vice-presidente do clube Joel Pereira, apesar de refutar todas as acusações de que foi alvo, decidiu renunciar ao cargo e abandonar todas as suas funções”, pode ler-se num comunicado.

Joel Pereira era vice-presidente do Sporting de Braga desde maio, altura em que António Salvador foi reeleito, e, no mandato anterior, tinha sido diretor para as modalidades.

A saída do dirigente dá-se na sequência da publicação de um conjunto de críticas, denúncias e acusações feitas por Daniela Lopes, ex-funcionária do clube, na sua conta pessoal do Facebook, no final da semana passada.

A ex-funcionária acusou Joel Pereira e um roupeiro do futsal ‘arsenalista’ de abordagens a jogadoras das modalidades “que são tudo menos profissionais”, de furto, uso indevido do dinheiro do clube, utilização indevida de residências e de se apoderarem de camisolas das equipas.

Também nas redes sociais, Joel Pereira negou as acusações e adiantou a intenção de avançar com um processo judicial.

Na sequência deste rol de denúncias e acusações, o Sporting de Braga anunciou, no sábado, a abertura de um inquérito interno para o apuramento de todos factos.

O Sporting de Braga informou ainda que Manuel da Silva Costa, atual vice-presidente para as relações institucionais, acumula o cargo de vice-presidente para as modalidades, tendo sido nomeado para o cargo de diretor-geral das modalidades Ricardo Vasconcelos.

O Sporting de Braga “agradeceu o trabalho que Joel Pereira desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos e o seu contributo para o desenvolvimento das várias modalidades do clube e para os muitos títulos conquistados”.