O futebolista argentino Luciano Vietto vai jogar no Fulham na próxima época por empréstimo do Atlético de Madrid, anunciou hoje o clube da liga inglesa.

O avançado de 24 anos, que chegou a ser apontado ao Sporting pela imprensa portuguesa, vai estrear-se na Premier League depois de ter chegado ao Villarreal em 2014. Um ano depois estava a rumar para o Atlético, mas não se adaptou bem, tendo sido emprestado ao Sevilha e ao Valência nos anos seguintes.

“É uma mudança importante para mim, a minha primeira experiência em Inglaterra. Espero jogar o melhor possível”, disse o jogador, citado pelos londrinos.

O Fulham, clube do português Rui Fonte que esta época está de regresso à ‘Premier League’, anunciou ainda hoje, último dia para transferências em Inglaterra, a contratação a título definitivo do defesa inglês Joe Bryan, ao Bristol, e o empréstimo do guardião espanhol Sergio Rico, do Sevilha.