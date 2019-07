“É importante para todos os negócios de Vila Real e para a região porque este é um evento mundial”, afirmou hoje à agência Lusa o presidente da câmara, Rui Santos.

O Circuito Internacional de Vila Real, que se prolonga até domingo, tem como atração principal a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), uma prova da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que tem transmissão televisiva para vários países.

O presidente salientou que este é um evento que mexe com toda a economia local, desde a hotelaria e a restauração, às equipas que montam o circuito, entre outros, e salientou que são esperados, durante os três dias, perto de 200 mil aficionados pelo desporto motorizado.

O acesso ao circuito é gratuito e, ao longo dos quase cinco quilómetros, estão a ser montadas bancadas improvisadas em andaimes, preparadas varandas e jardins de casas ou até mesmo tendas de campismo.

O circuito também inspirou negócios criados ao longo da pista.

O restaurante típico “Curva 24” foi instalado precisamente junto à curva 24 do circuito de Vila Real e faz uma homenagem às corridas automóveis, com fotografias de grande dimensão da antiga e atual pista, como da vitória de Tiago Monteiro na prova nacional do WTCR.