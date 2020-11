"Numa semana marcada pelo luto de Reinaldo Teles, José Bastos e Maradona, a Liga Portugal presta também homenagem ao treinador Vítor Oliveira, que faleceu hoje, aos 67 anos, e que ficará para sempre na história do Futebol Profissional. Será prestada ao treinador a devida homenagem, com um minuto de silêncio", lê-se numa nota no website oficial.

Vítor Oliveira, treinador com uma longa carreira no futebol português, morreu hoje, aos 67 anos, depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família.

O ex-jogador e treinador, que estava sem clube desde que orientou o regresso do Gil Vicente à I Liga na época passada, foi assistido no local e transportado para o Hospital Pedro Hispano, mas acabou por não resistir.