Numa primeira parte demolidora, os vitorianos, que regressaram aos triunfos depois de três jogos sem vencer, chegaram aos 3-0 com golos de João Mendes (oito minutos), Jota (22) e Nelson Oliveira (42), tendo apenas permitido que o Estoril, que somou a quarta partida consecutiva sem vencer, reduzisse aos 69, através de Alejandro Marqués, na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães manteve o quinto posto, agora com 44 pontos, a dois do Sporting de Braga, quarto e que ainda vai cumprir o seu encontro da ronda, enquanto o Estoril é 14.º, com 22 pontos, os mesmos que Estrela da Amadora e Portimonense, 15.º e 16.º classificados, respetivamente.