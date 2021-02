Inicialmente agendado para 16 de janeiro, o encontro foi adiado para o dia seguinte, devido à formação de gelo em redor da grande área junto à bancada sul do recinto vitoriano, mas a manutenção das condições adversas levou à sua remarcação para as 21:45 de hoje.

O Vitória de Guimarães, que na última jornada perdeu em casa com o Rio Ave (3-1), procura frente ao Farense, que obteve um moralizador triunfo em casa do Nacional (3-2), somar pontos que o mantenham na perseguição ao grupo da frente.

A formação vimaranense ocupa o sexto lugar, com 31 pontos, a quatro do Paços de Ferreira (quinto), enquanto o Farense é 15.º, com 16, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, em igualdade pontual com o Gil Vicente (16.º).

O árbitro João Pinheiro (AF Braga) dirige o encontro entre Vitória de Guimarães e Farense, com início pelas 21:45, no Estádio D. Afonso Henriques. Na Cidade do Futebol, como VAR estará Luís Ferreira.