O Vitória de Guimarães, a jogar em casa, adiantou-se no marcador aos 34 minutos, com Pêpê a aproveitar uma grande penalidade, mas na segunda parte o Moreirense chegou ao empate por Gabrielzinho, aos 53.

Com este empate, o terceiro consecutivo, o Vitória de Guimarães, que não perde há seis jogos, está em sétimo lugar no campeonato, com 40 pontos, enquanto o Moreirense, que vinha de uma derrota com o Rio Ave, é 10.º, com 34.