Sexto classificado, com 32 pontos, o Vitória de Guimarães leva cinco jogos seguidos sem vencer, incluindo duas derrotas, e necessita de um triunfo para não deixar fugir ainda mais o ‘sonho europeu’.

Em caso de vitória no encontro, com início agendado para a 20:30, os minhotos colocam-se provisoriamente a três pontos do Paços de Ferreira, quinto classificado, que nesta ronda defronta o Santa Clara, no sábado, nos Açores.

Já o Boavista, 17.º e penúltimo classificado, em igualdade com Farense (15.º) e Famalicão (16.º), vem de dois resultados motivadores: triunfo caseiro sobre o Moreirense (1-0) e empate na casa do vizinho e campeão nacional FC Porto (2-2).

Na primeira volta, o Vitória de Guimarães foi ao Estádio do Bessa vencer por 1-0.

A 21.ª jornada tem como jogo grande o ‘clássico’ FC Porto-Sporting, duelo entre segundo e primeiro classificados, respetivamente, separados por 10 pontos, que está agendado para sábado.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 fev:

Vitória de Guimarães -- Boavista, 20:30

- Sábado, 27 fev:

Famalicão -- Farense, 15:30

Santa Clara - Paços de Ferreira, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

FC Porto -- Sporting, 20:30

- Domingo, 28 fev:

Portimonense -- Marítimo, 15:00

Tondela - Gil Vicente, 17:30

Nacional - Sporting de Braga, 20:00

- Segunda-feira, 01 mar:

Benfica - Rio Ave, 19:00

Moreirense - Belenenses SAD, 20:15