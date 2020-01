A medida, avançada hoje pela Rádio Santiago, de Guimarães, e confirmada pela Lusa junto de fonte oficial do emblema minhoto, prevê que o dispositivo seja instalado na bancada Norte do recinto com 30.000 lugares e tenha uma capacidade para 1.500 pessoas, que perfaz o mínimo regulamentar de 5% de lotação para adeptos das equipas forasteiras.

A implementação da caixa, que não deve acontecer antes de maio de 2020, vai ao encontro da decisão tomada pela Liga de Clubes num Assembleia-Geral de maio de 2018, quando decidiu ser obrigatório todos os estádios da I e da II Liga terem o equipamento.

A decisão surge quatro dias depois do encontro entre Vitória de Guimarães e Benfica, da 15.ª jornada da I Liga, que terminou com uma vitória por 1-0 das ‘águias', líderes do campeonato, e teve, pelo meio, quatro interrupções causadas pelo arremesso de cadeiras e tochas para o relvado e também confrontos entre adeptos benfiquistas, na bancada Norte, e vitorianos, na bancada Nascente.

Na sequência dos desacatos, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, na terça-feira, instaurar um processo disciplinar aos dois clubes.