Os dois golos da partida, que teve lugar três dias depois de ambos os clubes terem empatado (1-1) em jogo do campeonato, foram apontados por Bonatini, aos 31 e 37 minutos.

Com este resultado, os setubalenses dizem adeus à possibilidade de discutirem na última jornada, em que defrontam o Benfica no Bonfim, a passagem à ‘final four’. As ‘águias’ também já não dependem de si para continuar em prova, uma vez que seguem com dois pontos na classificação, os mesmos que o Sporting da Covilhã, que joga em Guimarães na derradeira ronda.

O conjunto setubalense, com quatro alterações no ‘onze’ (Mano, Leandrinho, Nuno Valente e Mathiola foram as novidades), sentiram dificuldades em impor o seu futebol frente a um adversário melhor organizado, mais acutilante e, sobretudo, eficaz no setor ofensivo, numa formação em que apenas Tapsoba e Mikel Agu se mantiveram em relação ao duelo de domingo no campeonato.

Já depois de os sadinos terem enviado uma bola ao poste, os vimaranenses responderam da melhor forma e conseguiram, ainda antes do intervalo, bater o guardião Makaridze em duas ocasiões. Já depois de o georgiano ter impedido o golo de Rafa Soares, aos 26 minutos, os sadinos viram Bonatini inaugurar o marcador, aos 31 minutos, após assistência de Ola John.