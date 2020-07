Em comunicado, o organismo considerou que o avançado teve uma “conduta violenta” e por isso foi castigado com dois jogos de suspensão e uma multa de 408 euros.

Isto significa que Guedes irá estar ausente na receção ao Paços de Ferreira e na deslocação ao campo do Desportivo das Aves.

Nesse encontro, no Minho, que terminou com o triunfo do Vitória de Guimarães (2-0), a formação de Setúbal acabou a partida com menos três unidades, já que Leandrinho e Sílvio também viram o cartão vermelho direito. Ambos foram punidos com um jogo de suspensão.

O Conselho de Disciplina confirmou também que, na próxima ronda, na receção ao Desportivo das Aves, o Sporting de Braga não poderá contar com Rolando, que viu o vermelho direto frente ao Rio Ave, e com Fransérgio e Ricardo Esgaio, por acumulação de amarelos.

Roderick vai estar igualmente um jogo ausente no Rio Ave, assim como Dener no Portimonense.