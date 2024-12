Os vimaranenses chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de João Mendes adiantar os minhotos, aos 33 minutos, tendo ampliado por Gilberto Silva, aos 58, com os helvétivos a reduzirem por Csoboth, aos 66, e Alberto, aos 84, e Samu, aos 90+4, a fecharem as contas do jogo.

Com esta vitória, e finalizada a quinta e penúltima jornada desta fase de liga, o Vitória ocupa o segundo lugar, com 13 pontos, menos dois do que o líder Chelsea, e está a apenas um ponto de assegurar a qualificação direta para os ‘oitavos’, sendo que o ponto pode até nem ser necessário na derradeira ronda devido a uma provável conjugação positiva de resultados.