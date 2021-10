A equipa vimaranense está no sétimo lugar, com 10 pontos, fruto de duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, enquanto o Marítimo é 13.º, com sete, e apenas ganhou uma vez no campeonato, com quatro empates e três derrotas.

O Vitória de Guimarães, que na última jornada venceu no terreno do Famalicão (2-1), chega a este jogo depois de garantir um lugar na quarta eliminatória na Taça de Portugal, ao contrário do Marítimo, que foi eliminado da prova ‘rainha’ pelo Varzim, da II Liga, e não vence no campeonato há seis jogos.

O jogo entre Vitória de Guimarães e Marítimo está marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para as 20:15, e vai ser arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

A jornada, que encerra na segunda-feira, prossegue no fim de semana, com a visita do FC Porto ao Tondela e a receção do Sporting ao Moreirense, no sábado, e a deslocação do Benfica ao terreno do Vizela, no domingo.