Os vila-condenses, que vinham de uma derrota em casa do Santa Clara, chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Clayton, aos seis minutos, e de Fábio Ronaldo, aos 38, mas os vimaranenses, que também vinham de uma derrota na última ronda em casa do Benfica, reagiram e, no espaço de sete minutos, igualaram, com tentos de Óscar Rivas (51) e Gustavo Silva (58).

Com este empate, o Vitória conservou o quinto lugar e os mesmos cinco pontos de atraso para o quarto, o Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave é 11.º, com 16.